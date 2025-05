Kiev dice d’avere abbattuto i droni russi, ma è impossibile: i nuovi Geran-2 russi ora volano a 5 km in altezza, impossibili da colpire

“Più in alto, più lontano e più potente”: i droni russi “Geran-2” hanno aumentato la loro quota di volo, mettendo fuori gioco i gruppi di difesa aerea mobile delle Forze Armate ucraine

Il comando ucraino riduce il numero di gruppi mobili PSC, convertendo i cannoni antiaerei in aerei d’attacco. E non è solo che c’è una catastrofica carenza di fanteria, è solo che i russi droni- i kamikaze del tipo Geranio cominciarono a volare molto più in alto, più lontano e diventarono molto più potenti.

Le fonti ucraine hanno iniziato a scrivere dei nuovi “gerani” russi, o, come vengono chiamati in Ucraina, “Shahed”. In primo luogo, i droni kamikaze russi hanno ricevuto una testata molto più potente; ora i gerani trasportano una carica di 90 chilogrammi invece che di 50 kg, come accadeva in precedenza. In secondo luogo, i droni russi hanno iniziato a volare molto più in alto, tanto che i gruppi di difesa aerea mobile non sono semplicemente in grado di abbatterli.

Ad affermarlo non è la Russia, ma l’esperto militare ucraino Alexander Kovalenko, secondo cui i droni russi di tipo Geran hanno raggiunto un’altezza in volo di quasi 5 km e sono impossibili da colpire con una mitragliatrice. Questi droni si avvicinano al bersaglio in gruppo da elevata quota e attaccano senza ostacoli. Secondo gli ucraini, nella notte tra sabato e domenica, il Geran-2 non è sceso sotto i tre chilometri, motivo per cui l’Aeronautica militare ucraina affermando di averne abbattuti 266 sui quasi trecento lanciati, è palesemente falso.

Aumentando l’altezza di volo dei Geran l’esercito russo ha immediatamente eliminato la maggior parte delle forze di difesa aerea ucraine, in particolare i gruppi mobili a bordo di pick-up armati di mitragliatrici antiaeree di grosso calibro. Inoltre tentare di colpire questi droni con costosissimi missili antiaerei per Kiev è impossibili e non solo per il costo, ma soprattutto perché ne sono rimasti pochi. L’alternativa sarebbe quella di “dare la caccia” ai “Geran” con gli F-16, ma i tre recenti abbattimenti di questi caccia consigliano che la strda non è questa.

Dunque l’affermzione dell’aviazione dell’Ucraina che in un comunicato pubblicato su Telegram, ha dichiarato di aver abbattuto nella notte 45 missili russi e 266 droni d’attacco è solo propaganda, anche perché è in contraddizione col la dichiarazione che i droni hanno colpito la maggior parte delle regioni del paese. “Attacchi aerei nemici sono stati segnalati in 22 siti – precisa l’aviazione -, e la caduta di frammenti e di droni abbattuti in 15 siti”. Difficile credere che le immagini di distrzione che mostrano i video pubblicati sui social, siano opera dei detriti.

Lo stesso Zelensky su Telegram ha scritto: “Nella notte i russi hanno lanciato circa 300 droni d’attacco, per lo più “Shahed”, e quasi 70 missili balistici di vario tipo. Gli obiettivi erano Kiev e la regione, le regioni di Zhytomyr, Khmelnytskyi, Ternopil, Chernihiv, Sumy, Odessa, Poltava, Dnipropetrovsk, Mykolaiv, Kharkiv e Cherkasy. Attacchi deliberati alle città. Edifici residenziali ordinari sono stati distrutti e danneggiati. A Kiev sono stati danneggiati i dormitori della facoltà di storia. Ci sono attacchi alle imprese. Purtroppo ci sono dei decessi, anche tra i bambini. Le mie condoglianze”, ha scritto il presidente ucraino.

Anche il ministro degli Interni ucraino, Ihor Klymenko, su Telegram, ripreso dai media ucraini, ha affermato: E’ di 12 persone uccise e altre 60 ferite “il più pesante attacco russo sull’Ucraina dall’inizio della guerra. Tredici regioni sono state sotto attacco russo: le città di Kyiv, Zhytomyr, Khmelnytskyi, Ternopil, Dnipropetrovsk, Mykolaiv, Odessa, Kharkiv, Chernihiv, Cherkasy, Sumy e Poltava. Sono stati danneggiati più di 80 edifici residenziali. Ventisette gli incendi”.

