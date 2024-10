Kiev dopo Pokrovsk nel Donetsk, ora teme anche per Kharkiv: i russi avanzano e aumentano gli attacchi in tutte le direzioni

Le truppe russe stanno aumentando gli attacchi in direzione di Kupyansk, nella regione ucraina di Kharkiv, oltre che su Pokrovsk, nella regione di Donetsk, nel Donbass, dove ormai sono a pochi chilometri dalla città

Lo afferma un rapporto dello stato maggiore ucraino citato da Rbc-Ucraina, nel quale si legge che nelle ultime ore le forze di difesa ucraine affermano di aver respinto 22 attacchi su villaggi attorno a Kupyansk e 15 sulla zona di Pokrovsk, Lymansk, Siversk, Toretsk, Orihiv e Kramatorsk.

L’intensificarsi dell’avanzata russa in Donbass potrebbe essere dettata dall’imminente arrivo delle piogge che trasformerà le trincee in paludi e rallenterà lo spostamento dei mezzi pesanti. L’esercito russo nel Donbass è pronto per l’assedio di Pokrovsk, nodo cruciale per l’Ucraina e come ormai da prassi, difficilmente entrerà in città per combattimenti diretti, ma circonderà la città e inizierà i bombardamenti con le devastanti bombe plananti fino a raderla al suolo costringendo l’esercito ucraino alla ritirata, come accaduto nelle altre città, l’ultima Vuhledar, presa all’inizio della settimana in seguito a settimane di pesanti scontri.

Gli ucraini sono consapevoli che Pokrovsk cadrà, è solo questione di tempo e hanno quasi terminato l’evacuazione dei civili. La perdita dela città della regione di Donetsk considerata come un hub strategico della logistica militare di Kiev, snodo stradale e ferroviario, ormai distrutta dai raid delle forze russe, per Kiev rappresenta un grave handicap nella logistica militare.

La spinta iniziata la scorsa estate dele forze di Mosca non si è esaurita che continuano a conquistare villaggi, dopo villaggi, ma con la stagione delle piogge fra metà ottobre e i primi di novembre che a breve trasformerà le trincee in paludi e rallenterà lo spostamento dei mezzi pesanti bloccando e gli ucraini per tentare fermare i russi sperano nel meteo.

“Se riusciamo a mantenere il controllo su Selydove fino alla stagione delle piogge, possiamo tenere Pokrovsk per tutto l’inverno”, spiegano fonti militari al fronte, citate dal Moscow Times. Kiev qualche settimana fa ha spostato la 68esima brigata e la 15esima su questo fronte e la situazione sembra stabilizzata, ma nessuno può dire per quanto. E così come accaduto a Vuhledar, il cui ritiro delle forze ucraine è stato un passo “assolutamente necessario” per risparmiare altre vittime fra i civili, ha dichiarato il Presidente Volodymir Zelensky, stessa cosa è probabile accada a Pokrovsk.

L’avanzata dei russi è infatti innegabile e ben visibile sulla strada che da Pokrovsk raggiunge Kramatorsk, passando da Dobropillia, dove escavatori costruiscono trincee e decine di denti di drago ammassati su camion sono in attesa di essere dispiegati.