Kiev: è improbabile che a maggio sia cancellata la legge marziale, decisione che eviterà qualsiasi possibilità di elezioni

“E’ probabile che l’Ucraina estenda la legge marziale oltre la sua attuale data di scadenza a maggio, in una mossa che eviterà qualsiasi possibilità di elezioni”

Lo ha affermato Mikhail Podolyak, consigliere del capo dello staff di Vladimir Zelensky, secondo cui gli sforzi degli Stati Uniti per raggiungere un accordo in Ucraina non hanno ancora prodotto risultati. “Non sono in corso preparativi per elezioni”, ha affermato alla televisione ucraina Channel 24. “Sarebbe difficile da credere, per usare un eufemismo, se dicessimo che la legge marziale verrà revocata l’8 o il 9 maggio e che le elezioni si terranno sei mesi dopo”.

L’Ucraina ha introdotto la legge marziale e la mobilitazione militare generale il 24 febbraio 2022, estendendole più volte da allora. In mezzo alla carenza di personale militare, il 18 maggio 2024 è entrata in vigore una legge per inasprire le regole di mobilitazione.

Negli ultimi mesi, gli sforzi di mobilitazione hanno spesso scatenato la violenza. Mentre gli uomini in età di mobilitazione cercano di evitare di finire sul campo di battaglia, cercano di fuggire dal paese in vari modi, a volte a rischio della loro vita. L’Ucraina all’inizio di febbraio ha esteso la legge marziale e la mobilitazione di altri 90 giorni, fino al 9 maggio.

