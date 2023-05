Kiev (e non solo) bombardata nella notte: “Abbattuti 52 droni su 54”, ma ci sono morti, feriti e distruzione

Altra notte di intensi bombardamenti in Ucraina, le forze russe hanno lanciato un massiccio attacco che Kiev definisce il più imponente dall’inizio della guerra



Con la solita propaganda verbale che non serve a fermare i missili e i droni russi, Kiev dice che quello di questa notte è stato il raid più intenso dall’inizio della guerra e che la contraerea ha abbattuto 52 droni su 54, ma poi aggiunge che ci sarebbe almeno un morto e alcuni feriti, causati dicono, dalla caduta dei detriti… versione difficile da credere.

A prescindere dalla dichiarazioni “pratiottiche”, che non sono nulla di nuovo, ma uguali in tutte le guerre, questa notte con inizio intorno all’una, la mezzanotte in Italia, decine di esplosioni hanno risuonato a Kiev e come riferiscono le autorità locali “la difesa aerea è entrata in azione”. L’allarme aereo è scattato non solo sulla capitale ucraina, ma in gran parte delle regioni del Paese, ma ad essere letteralmente martellata è stata la capitale.

Sempre secondo quanto reso noto dalle fonti ufficiali ucraine, la contraerea ucraina avrebbe abbattuto 52 droni di fabbricazione iraniana Shahed, su 54, causando la morte di almeno una persona, un uomo di 41 anni, che sempre secondo Kiev sarebbe stato colpito dai detriti caduti, oltre a tre persone che sono rimaste ferite e a decine di potenti esplosioni che sono state udite in tutta la capitale. Difficile dunque credere che solo due droni sono andati a bersaglio.

Gli attacchi russi sono andati avanti per tutta la notte e le esplosioni sono state avvertite non solo a Kiev ma anche in numerose altre città. Secondo quanto riferito dal Kiev Independent, le sirene hanno suonato in molte regioni del Paese e i sistemi di difesa aerea sono rimasti attivi a lungo. Esplosioni sono state udite fino a questa mattina anche a Zhytomyr e nel distretto di Pechersk è scoppiato un incendio sul tetto di un edificio di 9 piani, sempre a causa della caduta di detriti di droni.