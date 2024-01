Kiev esulta: “Abbattuto aereo russo”. Mosca: “A bordo c’erano 65 prigionieri ucraini pronti per uno scambio”

Un aereo da trasporto militare Ilyushin Il-76 è precipitato stamane nella regione di Belgorod, confinante con l’Ucraina: a bordo si trovavano 65 prigionieri di guerra ucraini che dovevano essere liberati nell’ambito di uno scambio

Lo ha confermato, come riferisce l’agenzia Ria Novosti, il ministero della Difesa di Mosca, aggiungendo che a bordo dell’aereo da trasporto militare russo Il-76, oltre ai 65 prigionieri ucraini si trovavano anche 6 membri dell’equipaggio e 3 accompagnatori. Un team di inchiesta si è recato sul posto per stabilire le cause del disastro. Sul posto sono arrivati medici e agenti delle forze dell’ordine.

Kiev rivendica l’abbattimento dell’aereo da trasporto militare russo, ma dice cui trasportava missili verso basi “da dove i russi spesso attaccano Kharkiv e la regione”, versione smentita dai russi che ammettono l’incidente, ma insistono che a bordo c’erano “65militari militari ucraini catturati, che dovevano essere liberati nell’ambito di uno scambio di prigionieri”, oltre a sei membri dell’equipaggio e altri tre militari.