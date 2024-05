Kiev: forze russe continuano ad avanzare, sfondate difese ucraine nel Donetsk a Ocheretiny e a Berdichy

Le forze russe sono riuscite a sfondare e a prendere piede a Ocheretiny nella zona di Avdiivka, in Donetsk, le difese ucraine hanno schierato le riserve per stabilizzare la situazione

Lo ha riferito in tv il portavoce del comando militare ‘Khortytsia’ Nazar Voloshyn citato da Rbc-Ukraine. “La situazione è tale che il nemico è riuscito a sfondare in questo insediamento. Una parte, sotto controllo nemico, è sotto il nostro controllo di fuoco. Stiamo adottando misure per scacciarli da lì. Sono in corso pesanti combattimenti, le Forze armate ucraine stanno controllando la situazione”, ha dichiarato Voloshyn.

Sempre nel Donbass ucraino le forze russe hanno conquistato il villaggio di Berdichy, nella zona di Avdiivka, nel Donbass . Lo ha dichiarato il ministero della Difesa russo spiegando che le sue forze hanno preso il controllo dell’insediamento di Berdychi, nell’Ucraina orientale, secondo la nuova agenzia Interfax, nell’ultimo di una serie di progressi nelle ultime settimane.