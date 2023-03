Kiev ha attaccato con droni UAV la cittadina di Dzhankoj in Crimea: tutti abbattuti, solo lievi danni e un civile ferito

Gli ucraini hanno lanciato un attacco con droni sulla cittadina di Dzhankoj, nel nord della Crimea, in cui sono dislocati assetti militari russi. Le autorità locali parlano di lievi danni e un ferito

Sopra il Video dal luogo in cui è caduto il relitto di l’UAV ucraino abbattuto. Kiev nella notte ha attaccato con diversi droni UAV la cittadina di Dzhankoy nel nord della Crimea. Il capo della Crimea, Sergei Aksyonov, ha comunicato che tutti i droni sono stati abbattuti e uno è caduto su un negozio, provocando lievi danni, inoltre un civile è rimasto ferito.

Le autorità locali, hanno riferito che tutti gli UAV abbattuti in Crimea erano puntati su obiettivi civili: “tutti gli UAV abbattuti nel nord della Crimea erano mirati a obiettivi civili, poiché non ci sono obiettivi militari nelle vicinanze. Allo stesso tempo, ogni UAV conteneva esplosivi e schegge”, ha detto Oleg Kryuchkov, consigliere del capo della repubblica. “Tutti i droni erano puntati su obiettivi civili. Uno è stato abbattuto sopra la scuola tecnica Dzhankoy ed è caduto tra l’edificio scolastico e il dormitorio. Non ci sono installazioni militari nelle vicinanze. Gli altri sono stati abbattuti su aree residenziali. Oltre agli esplosivi, ognuno conteneva schegge “, ha scritto Kryuchkov.