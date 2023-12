Kiev: “I russi hanno droni in abbondanza per colpirci ogni giorno e stanno accumulando missili in quantità”

L’esercito russo sta accumulando sistemi d’arma per colpire l’Ucraina e ha un’abbastanza tale di droni per attaccare il Paese ogni giorno

Lo ha dichiarato il portavoce dell’Aeronautica militare ucraina Yuri Ignat alla tv pubblica come riporta Ukrinform. “Non è facile scoprire i loro piani, ma sappiamo che stanno accumulando alcuni mezzi. Mi riferisco ai missili da crociera, in particolare ai missili balistici, agli Iskander M.

Non è la prima volta che ci troviamo di fronte a fatti del genere. Ma adesso in prossimità della stagione fredda, il nemico ha iniziato a utilizzare missili a base aerea, in particolare i Kh-101 e i Kh-555. Abbiamo già visto gli Iskander e i missili S-400, che sono stati utilizzati negli attacchi a Kiev. Ora hanno abbastanza droni per attaccare l’Ucraina ogni giorno da diverse direzioni”, ha detto Ignat