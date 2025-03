Kiev Independent: l’uomo che ha accoltellato 5 persone nel centro di Amsterdam è un ucraino di 30 anni – Video dell’arresto

L’aggressore arrestato per avere accoltellato cinque nel centro di Amsterdam giovedì scorso è un trentenne ucraino

Lo ha dichiarato oggi, sabato 29 marzo, la polizia olandese. Lo riporta The kyiv Independent. L’attacco è avvenuto nella serata di giovedì 27 marzo nei pressi di Piazza Dam, nel pieno centro di Amsterdam, in Olanda. L’uomo, un ucraino di 30 anni, per motivi ancora da chiarire, ha aggredito diverse persone con un grosso coltello, ferendone cinque gravemente, prima di essere immobilizzato con l’aiuto dei passanti. L’aggressore nella colluttazione è rimasto ferito ad una gamba.

Secondo il comunicato della polizia olandese, il presunto aggressore si è registrato in un hotel di Amsterdam il 26 marzo e il giorno seguente ha compiuto l’attacco sulle cinque vittime, che sarebbero state scelte a caso: si tratta di una donna di 67 anni e un uomo di 69 anni, entrambi di nazionalità americana, un uomo di 26 anni di nazionalità polacca, una donna di 73 anni belga e una ragazza di 19 anni olandese. Quattro delle vittime sono ancora ricoverate in ospedale. Il 30enne ucraino si trova attualmente rinchiuso in una prigione nei pressi dell’Aia e comparirà davanti a un giudice il 1° aprile.

