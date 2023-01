Kiev: La guerra ha causato all’economia ucraina un danno di oltre 700 miliardi di dollari

L’Ucraina è un Paese in macerie anche economicamente: già all’inizio di giugno, la quantità di danni ammontava a 350 miliardi di dollari, tantissimi per un paese il cui pil solo nel 2021 aveva raggiunto i 200 miliardi annui



Il danno all’economia ucraina causati dalla guerra scatenata da Mosca supera i 700 miliardi di dollari. Lo ha affermato ieri il primo ministro ucraino Denis Shmygal durante una riunione di Gabinetto nella capitale ucraina, secondo il quale, Kiev insieme alla Banca Mondiale, intendono condurre “un’altra verifica delle esigenze dell’Ucraina per una rapida ripresa”. Dunque Kiev punta totalmente sull’aiuto esterno, Occidentale, per rimettersi in piedi dopo la guerra, quando e se finirà come i vertici ucraini ed occidentali sperano.



Shmygal ha anche notato che all’inizio di giugno 2022, la quantità di danni ammontava già a 350 miliardi di dollari, molto più del pil annuale ucraino: “Dati i recenti attacchi alle infrastrutture, ad oggi, questo numero – ossia l’ammontare dei danni – supera i 700 miliardi di dollari”, ha osservato il premier, riportato dall’Anadolu Agency.