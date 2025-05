Kiev: la Russia questa notte ha lanciato oltre 100 droni e i combattimenti in prima linea non diminuiscono di intensità

La Russia ha lanciato oltre un centinaio di droni durante la notte, nonostante i tentativi degli alleati di Kiev di convincere Mosca a iniziare un cessate il fuoco di 30 giorni da oggi

Lo ha dichiarato l’aeronautica militare ucraina, aggiungendo che “Dalle 23:00 dell’11 maggio, il nemico ha attaccato con 108 Shahed e altri tipi di droni. Alle 08:30, 55 droni sono stati confermati abbattuti”. Il capo della regione di Sumy Oleg Hrygorov su Facebook, come riporta Ukrainska Pravda ha detto che un drone russo ha colpito un’auto di proprietà di alcuni lavoratori del settore energetico nella regione di Sumy, uccidendo l’autista e ferendo altre tre persone.

Questa mattina lo stato maggiore ucraino ha riferito, che i combattimenti in prima linea non diminuiscono di intensità. In totale, domenica sono avvenuti 155 scontri, con l’esercito russo che ha attaccato nell’Ucraina orientale e meridionale, Nel dettaglio, lo stato maggiore ha segnalato 65 attacchi aerei con 125 bombe guidate, 3.500 colpi di artiglieria e l’impiego di 3.443 droni kamikaze negli oblast di Kharkiv, Donetsk, Zaporizhzhia e Kherson. Secondo lo stato maggiore, le forze russe hanno effettuato 70 assalti in direzione di Pokrovsk

A conferma che l’esercito russo continua l’Operzione speciale, il ministero della Difesa russo ha annunciato la conquista di un altro villaggio nell’est dell’Ucraina nelle operazioni delle ultime 24 ore. “Le azioni decisive delle unità del gruppo di forze Centro hanno liberato l’insediamento di Kotlyarovka”, nella regione di Donetsk, riferisce il dicastero in un comunicato postato sul suo canale Telegram

