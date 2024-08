Kiev lancia 46 droni sul territorio russo compresa Mosca: tutti abbattuti

Nella notte le difese aeree russe hanno abbattuto 46 droni ucraini lanciati dall’Ucraina su sei regioni del Paese inclusa quella di Mosca che sono stati tutti abbattuti

Lo hanno reso noto su Telegram il ministero della Difesa russo e autorità locali. Droni anche sulle regioni di Bryansk, Belgorod, Kaluga, Kursk e Oryol.

“La difesa a strati di Mosca che è stata creata per abbattere i droni nemici ci ha permesso di respingere con successo tutti gli attacchi”, ha detto il sindaco della città, Sergei Sobyanin in un post su Telegram. “Questo è uno dei più grandi tentativi di attaccare Mosca con i droni di sempre”, ha detto il sindaco dopo che difese aeree russe hanno abbattuto 10 droni ucraini che prendevano di mira Mosca.

Gli aeroporti di Mosca lle normali operazioni dopo che sono state imposte restrizioni temporanee durante la notte in tre scali della capitale russa dopo un attacco con i droni sono tornati operativi. Lo ha reso noto l’ente di controllo dell’aviazione Rosaviatsia. In particolare erano state applicate restrizioni temporanee negli aeroporti di Vnukovo, Domodedovo e Zhukovsky dalle 2.31 ora di Mosca alle 6.30, ha affermato Rosaviatsia sull’app di messaggistica Telegram. Non ci sono state restrizioni presso il principale aeroporto di Sheremetevo.

Il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo, Dmitry Medvedev con un post su X, ha scritto che Mosca non terrà colloqui con l’Ucraina dopo l’attacco di Kiev alla regione di Kursk finché il nemico non sarà completamente sconfitto. “Tutto è andato a posto dopo che i neonazisti hanno compiuto un atto di terrorismo contro la regione di Kursk. Le chiacchiere sulla pace meravigliosa fatte da mediatori non autorizzati sono finite. Ora tutti capiscono, anche se nessuno lo dice pubblicamente, che non ci saranno colloqui finché il nemico non sarà completamente sconfitto”, si legge nel messaggio.