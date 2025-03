Kiev lancia 48 droni su 7 regioni russe. Mosca risponde con 154 droni su tutta l’Ucraina: colpite Odessa, Kherson e Kharkiv

Lo scontro di ieri tra Trump e Zelensky ha sancito lo stop ai negoziati con conseguente aumento di attacchi. Ieri sera Kiev 48 droni su 7 regioni e la,Crimea, tutti abbattuti da Mosca che nella notte ha lanciato 148 droni su tutta l’Ucraina. Almeno 4 persone sono morte e decine i feriti

Nella notte le forze russe hanno attaccato l’Ucraina con 154 droni di vario tipo. Lo ha reso noto su Telegram l’Aeronautica militare ucraina. Colpite le regioni di di Kharkiv, Poltava, Sumy, Kiev, Chernihiv, Cherkasy, Kirovohrad, Dnipropetrovsk, Donetsk, Kherson, Odessa e Mykolaiv.

Nella regione di Odessa una persona è morta e tre sono rimaste ferite a seguito dell’attacco con droni lanciato dalle forze russe, lo ha reso noto il Servizio statale per le emergenze, come riporta Ukrinform. “Nella notte i droni nemici hanno attaccato la regione di Odessa causando ingenti danni e incendi. A seguito dell’attacco, una persona è stata uccisa. Altre tre persone hanno riportato ferite di vari gradi e sono state trasportate in ospedale” si legge in un comunicato.

Il raid russo sulle regioni di Donetsk e Kherson, ha causato almeno quattro morti e dieci feriti, fanno sapere le autorità locali. I quattro morti sono stati identificati nel Donetsk: due a Liman, uno a Mirnograd e uno a Siversk. Nella stessa regione, sei persone sono state ferite e le loro condizioni sono sotto controllo. Gli altri quattro feriti sono stati identificati nella regione di Kherson.

A Kharkiv, almeno 12 persone, tra cui due bambini, sono rimaste ferite la notte scorsa durante l’attacco con droni lanciato dalle forze russe contro la città dell’Ucraina orientale: lo ha reso noto su Telegram l’ufficio del Procuratore regionale, come riporta Ukrinform. “Le forze russe hanno effettuato un attacco di droni su larga scala a Kharkiv ferendo 12 persone, tra cui due bambini” si legge in un comunicato. I russi, ha aggiunto l’ufficio, hanno attaccato tre distretti della città.

L’attacco russo sembra la risposta al lancio di ieri sera di 48 droni Kiev in 7 regioni e la Crimea. Il Ministero della Difesa russo sul suo canale Telegram ha riferito chee difese antiaeree russe hanno abbattuto ieri sera 48 droni ucraini in sette regioni del Paese e nella penisola annessa della Crimea.

Secondo il rapporto militare, 21 dei droni intercettati la scorsa notte sono stati distrutti nella regione di Tver, a nord-ovest di Mosca, a piu’ di 230 chilometri dal punto piu’ vicino del confine. Altri undici velivoli senza pilota sono stati colpiti sopra la penisola di Crimea. Gli altri droni, ha aggiunto il comando militare russo, sono stati abbattuti nelle regioni di Bryansk, Belgorod, Rostov, Smolensk, Lipetsk e Kursk, quest’ultima parzialmente occupata dalle truppe ucraine dall’agosto dell’anno scorso.