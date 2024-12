Kiev lancia 6 Atacms su aeroporto russo. Mosca: non ci sono danni ma risponderemo. 007 Usa: Russia potrebbe usare Oreshnik

Non ci sono stati danni significativi nell’attacco delle forze armate ucraine con missili Atacms all’aeroporto militare russo di Taganrog nella regione di Rostov, ma l’attacco non resterà senza risposta

Lo rende noto il ministero della Difesa russo spiegando che “due edifici sul territorio dell’aerodromo, tre unità di veicoli militari, nonché veicoli civili nel parcheggio adiacente hanno subito lievi danni dovuti alle schegge”, aggiungendo che l’attacco missilistico condotto dall’Ucraina con missili Atacms su un aeroporto militare a Taganrog non rimarrà senza risposta. Lo riporta l’agenzia di stampa russa Tass. “Questo attacco da parte di armi occidentali a lungo raggio non rimarrà senza risposta e verranno prese misure appropriate”, ha fatto sapere il ministero.

Il ministero della Difesa russo stamattina ha confermato che le forze ucraine hanno lanciato sei missili americani Atacms verso un aeroporto militare a Taganrog, nella regione russa di Rostov. Due sono stati abbattuti e quattro sono stati deviati dalle forze di difesa elettronica e i detriti sono caduti su alcuni edifici.

Mosca ha subito fatto sapere che l’attacco con Atacms non resterà senza risposta e l’intelligence teme che la Russia nei “prossimi giorni” possa usare nuovamente i niovi missili balistici a medio raggio ipersonici Oreshnik. Lo riferisce un funzionario statunitense. Secondo la fonte, Oreshnik è considerato dai funzionari Usa più come un tentativo di intimidazione che come un ‘game-changer’ sul campo di battaglia in Ucraina. Il funzionario ha aggiunto che la Russia possiede solo una manciata di missili e che questi hanno una testata più piccola rispetto ad altri missili che la Russia ha regolarmente lanciato contro l’Ucraina. Una valutazione molto ottimistica, forse per creare allarme alla popolazione ucraina, la potenza distruttiva di Oreshnik infatti, è stata ampiamente dimostrata con il lancio del 21 novembre sulla città di Dnipro e le immagini hanno immortalato scene che sembravano quelle di un film con un attacco di astronavi aliene.