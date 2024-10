Kiev: le truppe della Corea del Nord domani a Kursk per respingere i soldati ucraini. C’è la conferma di Putin

I soldati della Corea del Nord sono stati avvistati nella regione russa di Kursk, invasa dalle truppe ucraine il 6 agosto e combatteranno con la Russia per respingerli

Lo riferiscono fonti dell’intelligence militare ucraina (Gur), confermando le informazioni anticipate già nei giorni scorsi.”Le prime unità dell’esercito nordcoreano sono già arrivate nella zona di combattimento della guerra russo-ucraina”.

Il ministero della Difesa di Kiev, da giorni afferma che il sostegno nordcoreano si è concretizzato con l’invio di circa 12000 uomini in Russia. Si tratterebbe di due brigate, con 500 ufficiali e anche 3 generali. I militari inviati da Kim-Jong un, sono sbarcati a Vladivostok e poi smistati in diversi centri di addestramento e ora, dopo il training, le prime unità si spostano nella regione di Kursk e domani dovrebbero essere già pronte per combattere.

Mercoledì scorso, la Duma, la camera bassa del Parlamento russo, ha ratificato il Trattato di partenariato strategico globale tra Russia e Corea del Nord che ora è legge. L’accordo approvato dalla Duma sancisce una “alleanza” tra la Russia e la Corea del Nord, che si impegnano a prestarsi reciproca assistenza militare se uno dei due Paesi dovesse subire un’aggressione.

Il piano di Putin appare chiaro: la Russia è stata invasa nel confine di Kursk dall’Ucraina e quindi in base al Trattato, l’alleato nordcoreano è obbligato ad intervenire. Mosca dispiegherà le truppe nordcoreane nella regione invasa dall’Ucraina e sposterà i suoi soldati nelle zone del fronte, dove i soldati russi stanno avanzando velocemente. Il presidente russo con questa mossa potrebbe ottenere nel giro di pochi giorni un duplice risultato: respingere gli ucraini dal Kursk e conquistare completamente il Donbass e Chasiv Yar, nel Donetsk, nodo strategico ritenuto fondamentale per lanciare un’offensiva più ampia verso ovest.

Ieri Putin nel discorso a conclusione del 16° vertice dei BRICS a Kazan ha parlato dei soldati nordcoreani in Russia. I media occidentali, citando “immagini di intelligence satellitare”, affermano che le truppe nordcoreane sono arrivate in Russia. “Le foto sono una cosa seria, se ci sono foto significa che riflettono qualcosa”, ha commentato Putin. Di fatto un’ammissione.

Inoltre ha ricordato che è stato l’Occidente a scuotere la situazione in Ucraina e, di conseguenza, “si è arrivati alla partecipazione diretta del personale militare della NATO al conflitto”. La Russia sa chi dell’Alleanza del Nord Atlantico partecipa alle ostilità e in quale veste: è evidente che l’esercito ucraino non può lanciare autonomamente senza i satelliti Usa i missili di precisione di fabbricazione NATO come Storm Shadow o ATACMS. Un giro di parole per dire che se la Nato aiuta l’Ucraina è giusto che il Nord Corea aiuti la Russia.

Infine Putin ha ricordato il quarto articolo dell’accordo di partenariato strategico (che prevede che entrambi i paesi si forniscano reciprocamente assistenza militare). La Corea del Nord, ha detto, prende la cosa sul serio. Ma cosa faranno esattamente i paesi di Mosca e Pyongyang? Si tratta di una questione tra le due parti, “resta da discutere l’attuazione del quarto punto”.