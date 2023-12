Kiev minaccia gli ucraini all’estero: “devono tornare a combattere”. Ma Berlino avverte: “Da noi nessuno verrà arruolato con la forza”

Il ministro della Difesa Rustem Umerov insiste sulla necessità di sanzionare gli ucraini che vivono all’estero e ignorano l’”invito” a unirsi alle Forze Armate per combattere contro le forze russe, ma dalla Germania avvertono che non costringeranno chi non è d’accordo a partire

E’ d’accordo invece Mykhailo Podolyak, consigliere di Zelensky, : “E’ corretto il ministro ha ragione”. Per Podolyak è necessario che tutti gli ucraini “siano uguali” e che tutti si “assumano una certa responsabilità rispetto a quanto sta accadendo nel Paese”, teatro della guerra con la Russia iniziata il 24 febbraio del 2022. Ma, ha avvertito, qualsiasi misura va concordata con Stato Maggiore, ministero della Difesa, degli Esteri e governi degli altri Paesi. Il consigliere del presidente ucraino ha aggiunto che “dovrebbero essere consultati i governi dei Paesi in cui si trovano i nostri uomini”. Umarov aveva lasciato aperta la porta a sanzioni nel caso in cui le persone all’estero non si presentino nei centri di reclutamento.

Il governo tedesco tramite il ministro della Giustizia, Marco Buschmann ha risposto, affermando che “non costringeremo le persone al servizio militare obbligatorio o al servizio militare contro la loro volontà”. L’Esercito ucraino vorrebbe mobilitare altri 450-500.000 uomini per resistere alle nuove ondate di attacchi russi attese per i prossimi mesi. Ufficialmente gli uomini tra i 18 e i 60 anni in grado di svolgere il servizio militare non possono lasciare l’Ucraina, ma molti dal 24 febbraio 2022 sono riusciti a fuggire all’estero.