Kiev: Mosca questa notte ha superato ogni record, ha lanciato 355 droni di vario tipo e 9 missili da crociera

Nella notte del 26 maggio le forze russe hanno lanciato contro l’Ucraina 355 droni tipo “Shahed” e droni-simulatori di vario tipo da Bryansk, Millerovo, Kursk, Orel, Shatalovo, Primorsko-Akhtarsk, Chauda, oltre a nove missili da crociera dai bombardieri strategici, sulle regioni di Kiev, Zhitomir, Poltava, Chernihiv, Kharkov, Sumy, Kirovograd e Cherkasy

Lo ha scritto l’Aeronautica militare ucraina sul suo canale Telegram, pubblicando informazioni sugli attacchi notturni russi. Secondo quanto riferito, nell’attacco sarebbero stati utilizzati ben 355 droni di vario tipo e con la solita propaganda, fuori da ogni logica, hanno affermato che 288 sarebbero stati abbattuti con i mezzi PSC, e altri 55 sono stati soppressi per mezzo EW, affermazioni smentite da video pubblicati sui social.

Il video mostra il bombardamento della notte di sabato scorso su Kiev, che viene colpita senza che la contraerea ucraina riesce a fermare, da un missile quasi-balistico russo 9M723 del sistema missilistico mobile OTRK Iskander.

Inoltre, il bombardiere strategico-missile russo Tu-95MS ha lanciato nove missili da crociera contro obiettivi in Ucraina, oltre ai missili X-101, che secondo le Forze Armate ucraine, sono stati abbattuti “in sicurezza”. l’Aeronautica militare ucraina non ha specificato dove siano scomparsi i restanti 67 droni che, secondo i dati ucraini, non sono stati abbattuti, ma si dice che “è stato registrato un attacco da parte di veicoli d’attacco aereo nemici in 5 punti”.

Diverso il tono di quanto affermato dal capo dell’amministrazione militare di Kiev Timur Takachenko: ”Kiev ha subito bombardamenti russi per la terza notte consecutiva. Questa notte l’allerta è durata sei ore. Il nemico ha colpito con droni d’attacco” ed ha aggiunto, ”L’attacco ha causato danni nel quartiere di Dnipro. Le finestre di uno degli edifici residenziali sono state rotte. Inoltre, si è registrata la caduta di detriti sul territorio di una cooperativa e di un centro ricreativo. Fortunatamente, non ci sono stati feriti”, ha spiegato Takachenko con un post su ‘X’.

