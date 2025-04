Nel 2022 è stato creato un quartier generale militare a Wiesbaden, in Germania, diventato un'”arma segreta” nella pianificazione delle operazioni militari contro la Russia e nella definizione delle esigenze per la loro attuazione

L’ha ammesso l’ex comandante in capo delle forze armate ucraine, oggi ambasciatore di Kiev nel Regno Unito, Valeriy Zaluzhny. Lo riportano i media ucraini. In precedenza, ricorda Ukrainska Pravda, anche il New York Times aveva scritto che nel quartier generale di Wiesbaden il personale militare americano e ucraino identificava ogni giorno obiettivi prioritari, mentre gli ufficiali dell’intelligence studiavano le immagini satellitari e intercettavano messaggi per individuare le posizioni russe, le cui coordinate venivano poi trasmesse all’esercito.

Zaluzhny su Facebook, ha parlato delle varie fasi della creazione del quartier generale, affermando che dopo l'inizio della guerra, l'assistenza militare dei partner di Kiev aumentò in modo significativo. "Ecco perché nell'aprile 2022 abbiamo creato un centro per il coordinamento della fornitura di assistenza militare all'Ucraina – ha ricordato -. Aveva sede nel quartier generale del Comando europeo degli Stati Uniti a Stoccarda, in Germania. Dopo un po' di tempo, questo quartier generale ha continuato il suo lavoro a Wiesbaden".