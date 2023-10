Kiev: “Nel 2024 ci servono 42 miliardi di dollari per stipendi e pensioni oltre ad armi e munizioni”

L’Ucraina avrà bisogno di circa 42 miliardi di dollari di assistenza economica nel 2024 per compensare l’incombente deficit di bilancio

Lo ha detto ieri il premier Denys Shmyhal nel corso del suo intervento online al forum della Banca mondiale e del Fondo monetario internazionale (Fmi) a Marrakech, in Marocco. Lo riporta il Kyiv Independent. Il sostegno dei partner internazionali sarebbe necessario per aiutare “il governo ucraino ad adempiere ai suoi obblighi sociali di base”, tra cui il pagamento di pensioni e stipendi, oltre all’assistenza a coloro le cui proprietà sono state distrutte dagli attacchi russi, ha affermato Shmyhal sottolineando che il gettito fiscale è stato in gran parte destinato alla difesa e allo sforzo bellico.

Di fatto l’Ucraina per l’Occidente è diventato un pozzo senza e questo i cittadini lo hanno capito e molti governi, soprattutto in considerazioni degli appuntamenti elettorali, stanno rallentando il loro sostegno,