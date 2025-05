Kiev: nella notte solo 10 droni russi. Forse Mosca ha comunicato di non avere accettato l’ultimatum sulla tregua di 30 giorni

L’esercito russo questa notte ha lanciato sull’Ucraina solo 10 droni che sono stati tutti abbattuti

Lo ha comunicato l’Aeronautica militare delle Forze armate dell’Ucraina, come riporta Rbc Ukraina. E’ molto probabile che un attacco così sterile, altro non sia che la risposta chiara ed inequivocabile che Mosca ha dato all’ultimatum dei “volenterosi” di una tregua di 30 giorni, che se non accettata avrebbe avuto come conseguenza altre sanzioni. Evidentemente La Russia non li teme. Pubblicità Pubblicità