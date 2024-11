Kiev: “non ci ritiriamo dal Kursk, i russi hanno pochi missili ipersonici”, ma per Ritter ne avrebbero già almeno 70

Ucraina non intende ritirarsi dalla regione russa di Kursk in questa fase, perché Mosca avrebbe poche unità di missili ipersonici Orechnik e afferma che nonostante l’avanzata russa controlla ancora circa 800 kmq di territorio dei 1600 iniziali

Lo ha detto lo stato maggiore di Kiev, affermando che la Russia ha solo un “numero limitato” di missili balistici ipersonici Orechnik, i nuovi missili utilizzati ieri negli attacchi su Dnipro dove è stata distrutta la più grande fabbrica di missili ucraina. Non sappiamo come elaborano i piani i comandanti ucraini, ma sacrificare migliaia di soldati per difendere un fazzoletto di terra grande quanto una città di medie dimensioni, con la sicura prospettiva che è solo questione di tempo ma verrano cacciati inidietro dai 50 mila soldati russi pronti per controffensiva finale, non appare una decisone saggia.

Il punto di vista di Kiev è che da quella posizione possono colpire più in profondità la Russia con gli Atacms, che avendo pochi missili ipersonici avrebbe difficoltà a rispondere. Valutazioni davvero incomprensibili, a parte il fatto che anche solo una decina di questi missili come visto ieri, sono in grado di radere al solo una grande città come Kiev, non è chiaro da quale fonte abbiano avuto questa certezza.

Secondo Scott Ritter, ex militare e ispettore dell’ONU statunitense, noto per il suo ruolo a capo degli ispettori delle Nazioni Unite in Iraq dal 1991 al 1998, la Russia disporrebbe di almeno una settantina di questa missili e sta continuando a produrli a pieno ritmo.”L’Ucraina e i suoi alleati occidentali devono ora valutare il potenziale distruttivo di quest’arma e comprendere che la Russia può lanciare questa testata contro qualsiasi obiettivo in Ucraina o in Europa, sapendo che non esiste alcuna difesa contro di essa”, ha affermato Ritter.

Le immagini dell’attacco divulgate ieri suggeriscono che l’RS-26, questo il nome tecnico del missile, trasportasse sei testate indipendenti, ognuna delle quali distribuisce diverse submunizioni. Il pacchetto di sei testate convenzionali, utilizzato contro il Dnipro, avrebbe classificato l’RS-26 nella fascia dei missili a gittata intermedia, sebbene sia descritto come intercontinentale. Questo tipo di pacchetto di testate è destinato esclusivamente agli attacchi convenzionali, e in precedenza non si era considerato che la Russia equipaggiasse l’RS-26 con una testata di questa natura.

Orechnik è prodotto dalla scorsa estate a Votkinsk con tassi di produzione stimati in 6-8 missili al mese e facendo un rapido calcolo, la Russia ne avrebbe accumulato almeno 70 unità ma conoscendoli bene, potrebbero essere molti di più, una quantità sufficiente per non fare dormire sonni tranquilli a nessuno. La gittata effettiva dell’RS-26 dipende dal pacchetto di testate utilizzato. Se armato con una singola testata, il missile può superare i 5.000 chilometri, la soglia che distingue i missili a gittata intermedia da quelli intercontinentali ed è a causa di questa ambiguità, che l’Orechnik non è stato prodotto in serie durante il periodo in cui la Russia era firmataria del trattato INF, che proibiva i missili a gittata intermedia.