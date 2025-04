Kiev pesantemente bombardata nella notte con missili e droni: 9 i morti e oltre 60 i feriti – Video

Diversi missili e decine di droni russi questa notte hanno colpito la capitale ucraina, il bilancio ancora provvisorio, mentre si scava sotto le macerie è di almeno 9 morti e 63

Lo ha reso noto il sindaco di Kiev, Vitali Klitschko citato dai media locali. Tra i feriti risultano anche sei bambini e una donna incinta, mentre 38 persone sono state ricoverate in ospedale. “Molti edifici residenziali sono stati colpiti: è in corso la ricerca di persone sotto le macerie”, scrivono i soccorritori su Telegram, aggiungendo che sono scoppiati diversi incendi. Per chi è riuscito a scappare la notte è passata nelle stazioni delle metropolitane e nei garage

La difesa aerea ha fatto scattare l’allarme aereo e le persone sono fuggite dalle loro case cercando riparo nelle metropolitane e nei garage. I giornalisti sul posto raccontano di “esplosioni echeggiare in città” e “sorvoli di droni sulla capitale”.

L'attacco Russo di questa notte non ha colpito solo Kiev. Nell'Ucraina orientale, la città di Kharkiv è stata colpita da sette missili, secondo il sindaco Igor Terekhov: poco dopo il primo cittadino ha avvertito che "continua un massiccio attacco di droni contro la città".