Kiev preoccupata: Mosca ha cambiato strategia, raid con droni e missili balistici non ancora identificati, forse ipersonici

Da Kiev ammettono che l’offensiva di Mosca delle ultime settimane registra un cambio di strategia, più intensa e violenta, al momento difficilmente arginabile a causa delle nuove armi usate non ancora identificate

A da 2 anni dall’inizio della guerra con la Rusiia, l’Ucraina è in difficoltà le forze armate ucraine sono preoccupate della “nuova tattica” di Mosca che li ha colti tutti di sorpresa. Nell’ultima ondata di raid che hanno colpito sei oblast dell’Ucraina, i droni e missili balistici utilizzati, forse ipersonici, non sono ancora identificati. A dirlo sono, il tenente colonnello Artem Vlasiuk del dipartimento sicurezza nucleare, chimica, biologica e radiologica dello Stato Maggiore ucraino, il direttore dei Servizi statali di emergenza, Mykhailo Hryb, ed il capitano Yuri Anykiienko, anch’esso dei Servizi di emergenza, sulla base di report riservati, elaborati dopo gli ultimi attacchi. Ciò che preoccupano maggiormente sono i dati relativi ad alcuni missili che hanno colpito il suolo ucraino due minuti dopo il suono delle sirene d’allarme, un intervallo di tempo troppo breve che ha vanificato le misure d’emergenza ed infatti molti civili non hanno fatto in tempo a raggiungere i rifugi, rendendo pesante il bilancio di morti e feriti.

I tre ufficiali dell’esercito ucraino non forniscono ulteriori dettagli e si limitano ad affermare che alla luce dei riscontri più recenti, lo scenario è diventato sempre più “imprevedibile e violento”. A dire il vero già da qualche mese si sono avute notizie di droni iraniani molto più veloci e costruiti con nuovi materiali per renderli invisibili ai radar, come è ormai noto che la Corea del nord stia fornendo nuovi missili che Mosca sta utilizzando. I servizi di emergenza ucraini, con il sostegno internazionale, stanno correndo ai ripari formando a Chernobyl esperti per operazioni speciali e programmando misure per contenere attacchi in aree sensibili con l’obiettivo di evitare che l’Ucraina si dimostri di nuovo impreparata davanti alle nuove tattiche russe.