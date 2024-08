Kiev riceve i primi dieci F16, Zelensky: “Non sono abbastanza”. Putin: “Bruceranno come le altre armi occidentali”

Il presidente dell’Ucraina presenta da un aeroporto tenuto segreto ad un numero ristretto di giornalisti, i caccia F-16 di fabbricazione statunitense con le insegne ucraine

Volodymyr Zelensky ha inoltre pubblicato sui suoi canali social un video che mostra il decollo di uno di questi aerei. Si tratta della prima conferma ufficiale, dopo le indiscrezioni di stampa, dell’atteso arrivo di questi velivoli, richiesti da tempo con forza. Il luogo sono ubicato è stato tenuto segreto per paura delle minacce ricevute dalla Russia, lo stesso Vladimir Putin ha detto che questi aerei, al pari delle altre armi che l’occidente ha inviato, dai tank Leorpard, Bradley ed atri, ai missili Shadow Storm inglesi e gli ATAcms usa, non cambieranno le sorti della guerra e bruceranno come i carrarmati.

Il leader ucraino ha fatto pressioni fin dal 2022 per averli ha commentato: “Gli F-16 sono in Ucraina. Ce l’abbiamo fatta. Sono orgoglioso dei nostri ragazzi che padroneggiano questi jet e hanno già iniziato a usarli per il nostro paese”. Zelensky però ha ammesso che l’Ucraina non ha ancora un numero sufficiente né di jet né di piloti addestrati all’uso degli stessi. “La cosa positiva è che stiamo aspettando altri F-16… molti ragazzi si stanno addestrando”. Poi ha aggiunto che è molto importante che gli alleati di Kiev trovino il modo di espandere i programmi e le opportunità di addestramento sia per i piloti ucraini che per le squadre di ingegneri.

Finora, l’Ucraina ha fatto affidamento su una flotta datata di aerei da guerra dell’era sovietica, subendo la superiorità numerica e tecnologica della flotta russa, ma anche gli F-16 tecnicamente sono inferiori ai potenti e moderni Su-35 russi.. La Russia ha usato questo vantaggio per condurre regolarmente attacchi missilistici a lungo raggio su obiettivi in tutta l’Ucraina e anche per bombardare le posizioni ucraine al fronte con migliaia di bombe guidate, sostenendo le sue forze che stanno lentamente avanzando ma in maniera costante nell’est del paese. Zelensky ha detto che ci sono volute centinaia di incontri e un’incessante diplomazia per ottenere gli F-16.