Kiev: Russia nella notte ha lanciato 70 missili e 145 droni. Mosca: “colpita l’industria militare”

La Russia nella notte ha lanciato contro l’Ucraina 215 missili di vario tipo e droni, nello specifico 70 missili e 145 droni

Lo riferisce l’Aeronautica militare ucraina su Telegram precisando che l’obiettivo principale degli attacchi è stata la capitale Kiev. Colpite inoltre le regioni di Kiev, Kharkiv, Dnipropetrovsk, Zhytomyr, Zaporizhia e Khmelnytskyi.

Il ministero della Difesa ha affermato in una nota che nei raid sulla capitale Kiev sono stati presi di mira i siti dell'industrie del settore militare. "I bombardamenti, hanno colpito imprese nei settori dell'aviazione, dei missili e dello spazio, dell'ingegneria meccanica e dei veicoli blindati, nonché per la produzione di carburante per missili e polvere da sparo", ha precisato il ministero russo.