Kiev sarebbe pronta ad accettare al 90% la proposta di pace e Usa hanno un piano per monitorare il cessate il fuoco

Il presidente ucraino Zelensky sarebbe pronto ad accettare al 90% la proposta di pace elaborata dal presidente americano Donald Trump per la fine della guerra

Lo scrive il New York Post, aggiungendo che gli ucraini hanno perplessità sulle reali intenzioni della Russia, se sia disposta davvero a sedersi al tavolo dei negoziati, considerando che gli attacchi continuano e con maggiore intensità tutti i giorni. Inoltre gli Stati Uniti hanno elaborato un piano preliminare per monitorare il cessate il fuoco qualora fosse raggiunto un accordo con la Russia.

Lo scrive il Wall Street Journal citando una propria fonte a condizione di anonimato e spiegando che la bozza del piano è stata presentata a Parigi da funzionari americani a quelli europei e ucraini. I dettagli del piano non sono stati resi noti, precisa il Wsj. La prossima settimana è previsto a Londra un nuovo incontro tra funzionari americani, europei e ucraini per proseguire i colloqui.

Sebbene i dettagli del piano di monitoraggio elaborato dagli Stati Uniti non siano stati resi noti, il consigliere presidenziale ucraino Andriy Yermak ha descritto gli incontri di Parigi come "molto sostanziali". Il Segretario di Stato americano Marco Rubio ha confermato che la questione delle garanzie di sicurezza per l'Ucraina era stata discussa a Parigi, ma non ha voluto parlare pubblicamente di alcuna proposta.