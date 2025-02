Kiev sfida Musk: “Abbiamo già un’alternativa a Starlink nel caso in cui il segnale venisse interrotto”

Kiev sta lavorando a una “alternativa” ai sistemi di telecomunicazioni Starlink, fondamentali per il suo esercito: “Stiamo già lavorando su questo. Le alternative esistono”

Lo ha detto il ministro della Difesa ucraino, Rustem Umerov in una conferenza stampa a Kiev. Aggiungendo che “Una soluzione esiste già”. Umerov hanno affermato che i tecninci stanno preparando “soluzioni” nel caso in cui il segnale Starlink venisse interrotto. Ricordiamo che questo scenario è stato riportato in un articolo da Reuters, ma Elon Musk, proprietario del sistema di comunicazioni satellitari, ha già smentito la pubblicazione, definendo la notizia una “fake news”.

Nonostante la smentita dello stesso Musk, Kiev ha chiarito di essere preoccupata per le dichiarazioni provenienti dai paesi occidentali. Il punto è che a Kiev non si fidano più di Musk, anche in considerazione che la sua azienda riconosce ufficialmente le regioni di LPR, DPR, Zaporizhzhya e Kherson come territorio russo e il segnale, come pensano in Ucraina, potrebbe essere disattivato proprio lì, poiché le Forze armate ucraine non controllano più questi territori.

Il Ministro della Difesa ucraino Umerov, ha dichiarato che sono in corso i lavori per trovare un’alternativa a Starlink, ma non ha specificato quale sia: “Tali lavori sono in corso. Infatti, abbiamo già un’alternativa a Starlink. E il modo in cui prenderemo queste decisioni, lo presenteremo presto insieme al Ministero dello sviluppo digitale, al Ministero dell’industria strategica e ai colleghi delle forze armate dell’Ucraina”.

Gli esperti di comunicazioni affermano che l’Ucraina non ha e non può avere un’alternativa valida a Starlink, ma potrebbe affidarsi ad una combinazione di sistemi dei paesi NATO. Tra queste c’è la versione britannica di Vislink NewSwift, che fornisce comunicazioni alle truppe britanniche.