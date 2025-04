Kiev smentisce il New York Post: “Non è vero che accettiamo il 90% della proposta di  pace Usa”

Il ministero della Difesa ucraino ha smentito la notizia riportata dal New York Post citando fonti Usa, secondo cui Kiev sarebbe d’accordo “al 90%” con il piano di pace di Trump presentato a Parigi dall’inviato speciale della Casa Bianca Steve Witkoff

Lo ha dichiarato a Sky News il ministero ucraino, affermando di “non prendere decisioni politiche”, e pertanto di non poter effettuare “valutazioni percentuali”.

“Abbiamo diverse posizioni di principio: abbiamo sostenuto la proposta statunitense di un cessate il fuoco completo l’11 marzo, mentre la Russia non ha sostenuto la proposta di cessate il fuoco degli Stati Uniti e continua a colpire quotidianamente città e infrastrutture ucraine”, si legge nella dichiarazione del ministero ucraino.

"In queste condizioni, non è chiaro come si possa discutere o misurare in "percentuali" i progressi di un qualsiasi dialogo". "La nostra domanda chiave – prosegue la dichiarazione – è come garantire che la proposta di cessate il fuoco possa funzionare e possa essere monitorata in modo affidabile. Restiamo in dialogo costruttivo con i nostri partner americani e siamo pienamente impegnati a porre fine a questa guerra".