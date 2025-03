Kiev smentisce Telegraph su ritiro da regione russa di Kursk ma i russi avanzano e a Sudzha hanno circondato le truppe ucraine

Dalla regione russa di Kursk arrivare notizie che dopo l’ingresso a Sudzha, l’esercito russo avanza su tutta la linea del fronte e le truppe ucraine sono ormai quasi completamente accerchiate, ma Kiev smentisce di avere dato l’ordine di ritirarsi

Il ministero della Difesa russo in una nota ha annunciato che nell’oblast di Kursk, le forze di Mosca stanno guadagnando terreno da giorni ed hanno riconquistato di tre villaggi: Viktorovka, Nikolaievka e Staraia Sorotchina. Dopo che le truppe russe hanno preso il controllo della strada che da Sumy arriva a Sudzha, l’esercito ucraino non riceve più rinforzi e armi e sta per essere accerchiato.

Nonostante le evidenti difficoltà, dovute anche al fatto che gli usa hanno bloccato l’accesso alle informazioni satellitari, il comando di Kiev dmentisce quanto scritto dal quotidiano britannico Telegraph e dal Kyiv Independent, secondo cui le truppe ucraine potrebbero ritirarsi. Come riferiscono fonti militari a Rbc-Ukraine, per il momento non ci sono piani per il ritiro dalla regione russa e al contrario sono state prese misure per stabilizzare la situazione e si stanno valutando azioni in risposta all’avanzata dei russi.

Ma proclami a parte, negli ultimi giorni la situazione nella regione di Kursk per gli ucraini si è davvero complicata. Secondo Rbc-Ukraine, il piano russo è di “tagliare la strada Sudzha-Sumy e di creare così un accerchiamento operativo delle nostre truppe”. Tuttavia, spiegano le fonti, “la situazione non è ancora catastrofica e le nostre truppe non sono attualmente circondate in quella zona”. Ma secondo quanto riportato dal Telegraph (e dal Kyiv Independent), che citava voci di soldati ucraini al fronte, allo studio dei comandi militari, ci sarebbe il ritiro dalla ragione russa del Kursk per evitare l’accerchiamento dei circa 10.000 soldati ucraini presenti nell’area.

I soldati ucraini che hanno parlato a condizione di anonimato hanno detto al Kyiv Independent che la Russia ha distrutto le loro catene l’approvvigionamento per munizioni e cibo e che stavano affrontando l’accerchiamento. Un altro militare ucraino descrive la situazione nella periferia sud-orientale di Sudzha come “caos totale”. La svolta sarebbe avvenuta negli ultimi giorni. Anche una fonte nell’ufficio del presidente Volodymyr Zelensky ha detto al Time che le operazioni nella regione di Kursk sono state le più colpite dalla recente interruzione della condivisione di intelligence dagli Stati Uniti.