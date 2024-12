Kiev tenta di distruggere tutti i passaggi de petrolio russo e lancia un missile su oleodotto a Bryansk ma manca il bersaglio

“Le Forze armate ucraine hanno tentato di distruggere l’oleodotto Druzhba vicino alla città di Novozybkov, nella regione di Bryansk che porta il petrolio russo in Europa, ma manca il bersaglio”



Lo scrive il seguitissimo canale Telegram russo Mash, secondo il quale si potrebbe essere trattato di un razzo-drone Peklo di fabbricazione ucraina. “La conduttura non è stata colpita”, specifica Mash, “ma è stato parzialmente distrutto un edificio di servizio. Nessuna persona è rimasta ferita. Questo segmento dell’oleodotto è l’ultimo punto di pompaggio prima del confine. Da lì il petrolio arriva anche in Europa”.

Chiarissimo l’obiettivo del presidente ucraino Zelensky, che dopo avere annunciato che dal 1 gennaio non farà passare il gas russo che serve diversi paesi europei, tra cui Slovacchia, Ungheria, Austria e l’Italia, tenta di distruggere anche gli oleodotti, provocando un piccolo danno alla Russia, che ormai ha indirizzato il suo export verso Cina e India, ma mettendo in ginocchio i cittadini Europei che pagheranno ancora di più le forniture di gas ed elettricità. Giusto per fare capire meglio il concetto, dal gennaio, proprio per lo stop del gas russo via Ucraina, gli italiano avranno un aumento in bolletta già stimato in un 30%.