Kiev: tra la notte e stamattina “Missili russi su Kharkiv, Sumy e Dnipro”, colpite diverse strutture, ci sono decine di feriti e un morto

È salito a un morto e 57feriti, tra cui due bambini, il bilancio dell’attacco missilistico lanciato nella notte dalle forze russe su Kharkiv, nell’Ucraina orientale

Lo hanno reso noto le autorità locali e regionali, come riporta Ukrinform e su Telegram il sindaco della città, Igor Terekhov, sottolineando che è stato colpito un condominio in una zona densamente popolata. “Secondo le informazioni preliminari, l’attacco su Kharkiv è stato effettuato con missili balistici con munizioni a grappolo. Per questo motivo le aree colpite sono molto estese”, ha scritto su Telegram il sindaco della città, aggiungendo che sono stati colpiti 15 condomini.

Secondo quanto riporta The Kyiv Independent, nel raid russo sono stati colpiti almeno 20 condomini, 30 case e un istituto scolastico. Un incendio è scoppiato nei locali di un’azienda, su una superficie di 450 metri quadrati.

Questa mattina c'è stato un attacco russo anche su Dnipro. "Attacco missilistico mattutino a Dnipro: danneggiati una palestra, un hotel e un edificio adibito a uffici". Lo ha reso noto Serhii Lysak, capo dell'Amministrazione militare regionale di Dnipropetrovsk in un post su Telegram, secondo quanto riporta Ukrinform. "Stamattina si sono udite delle esplosioni nel distretto di Dnipro. A seguito dell'attacco missilistico, una palestra, un hotel e un ufficio a Dnipro sono stati danneggiati", ha scritto Lysak.