Kim Jong-un avverte l’Occidente e mostra “l’argenteria” facendo sfilare 11 missili intercontinentali

Il leader nordcoreano davanti a migliaia di persone ha fatto sfilare “Il meglio della Corea del Nord” in fatto di armamenti, mandando un chiaro e sinistro monito all’Occidente

Kim Jong-un, nella serata mercoledì 8 febbraio, nella centrale piazza Kim Il-sung della capitale Pyongyang ‘teatro’ delle celebrazioni del 75esimo anniversario della fondazione dell’esercito nordcoreano, ha mostrato al mondo intero “l’argenteria”di cui si è dotato. Tra gli applausi della folla presente nella piazza ha sfilato, il meglio della sua tecnologia militare a sua disposizione: carri armati, truppe, mezzi di ogni tipo e soprattutto undici missili balistici intercontinentali Hwasong-17, il “Greatest hits” del regime.

Impressionanti sono apparsi gli undici missili balistici intercontinentali Hwasong-17, trasportati da altrettanto colossali camion a 11 assi adibiti al loro trasporto e lancio. Ed infatti, rispetto all’ultima parata, questa volta Kim Jong-un li ha mostrati con un certo orgoglio dopo che lo scorso novembre li ha fatti volare nel mar del Giappone, mostrando al mondo le loro potenzialità distruttive. Inoltre è anche chiaro che il loro sviluppo e produzione stia andando particolarmente spedito, considerando che solo lo scorso anno in una parata militare simile tenuta sempre nella capitale Pyongyang, i missili Hwasong-17 fatti sfilare erano stati “soli” quattro.

I “missili mostri”, come rilevato dagli osservatori di NK News, per la loro numerosa presenza rappresentano un campanello d’allarme per l’Occidente, ma sopratutto per i vicini della Corea del Sud e del Giappone. Una parata dunque che appare un chiaro messaggio rivolto a Tokyo e Seoul, ma in particolare a Washington ed infatti, – come riporta il Corriere della Sera – se ognuno di questi enormi Icbm, gli Intercontinental ballistic missile poi denominati dal regime Hwasong-17, fosse armato con testate nucleari e lanciato, gli Stati Uniti per tentare di fermarli dovrebbero avere a disposizione almeno 4 intercettori per singola testata. Tradotto in soldoni, significa che dovrebbero spendere un miliardo di dollari per tentare di abbattere un singolo missile di Pyongyang.