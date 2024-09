Kim Jong-Un: “Rafforzeremo forze nucleari per combattere contro Usa e altra qualsiasi minaccia”

La Corea del Nord “rafforzerà costantemente la propria forza nucleare, in grado di fronteggiare pienamente qualsiasi minaccia imposta dai suoi stati rivali dotati di armi nucleari, e raddoppierà le misure e gli sforzi per rendere tutte le forze armate dello stato, compresa la forza nucleare, pienamente pronte al combattimento”

Lo ha detto Kim Jong-Un, nel suo discorso per i 76 anni della fondazione della Repubblica Democratica di Korea, come riferisce l’agenzia Kcna. “Il nostro è uno Stato responsabile con armi nucleari”, ha affermato, evidenziando che “le nostre armi nucleari per difenderci non sono una minaccia per nessuno”. “Sotto le diverse minacce poste dagli Stati Uniti e dai suoi alleati e nelle circostanze di sicurezza che ci troviamo ad affrontare – ha sottolineato – il possesso di un potente potere militare è un dovere e un diritto all’esistenza che il nostro partito e governo non dovrebbero perdere nemmeno un momento e non dovrebbero fare concessioni”.