“Kimberly Bonvissuto è in Italia e sta bene”. La procura rassicura i genitori della ragazza sparita da una settimana

“All’esito delle indagini finora svolte e sulla base degli elementi verificati, l’allontanamento di Kimberly è da ritenersi volontario e non causato da intimidazioni o minacce. Per quanto constatato, almeno sino a qualche giorno fa, la ragazza è in territorio italiano e in buone condizioni di salute. La famiglia è stata informata di questi attuali sviluppi”

Lo ha dichiarato in una nota il procuratore di Busto Arsizio, Carlo Nocerino specificando che in base alle indagini svolte si è trattato di “allontanamento volontario”. La 20enne Kimberly Bonvissuto er scomparsa da Busto Arsizio, (Varese) lunedì scorso e si era temuto il peggio, ma la vicenda fortunatamente ha avuto un “lieto fine”. I genitori della ragazza nella disperazione avevano lanciato appelli perché la giovane tornasse a casa ed ora possono tirare un sospiro di sollievo per l’allarme rientrato. Secondo gli investigatori si tratterebbe di un allontanamento volontario. “La famiglia è stata informata”.

La giovane, ricordiamo, si era allontanata da casa lunedì scorso e da allora ha tenuto il telefonino spento, nonostante avesse portato con sé il caricabatterie. Alla mamma aveva detto di dover incontrare la cugina coetanea, con la quale si coprivano a vicenda. Ma la ragazza ha detto di non averla vista e che, in realtà, Kimerly dovesse incontrarsi con un ragazzo. Le indagini evidentemente hanno portato a chiarire la vicenda.