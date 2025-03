Kyiv Post: “Gli Usa pronti ad accettare tutte le richieste russe compresa la sostituzione di Zelensky”

Gli Stati Uniti si stanno muovendo rapidamente verso l’accettazione delle principali richieste russe sull’Ucraina, anche sostenendo il “piano di pace” in quattro punti del Cremlino che comprende la sostituzione del presidente ucraino Zelensky

Lo scrive il Kyiv Post alla vigilia dei colloqui di oggi a Gedda. Secondo diverse fonti all’interno della comunità diplomatica e di intelligence ucraina a conoscenza diretta delle richieste della Russia avrebbero confermato al giornale ucraino che i funzionari americani hanno dichiarato di essere disponibili ad accettare almeno quattro punti principali del piano di Mosca: cessazione del supporto militare occidentale, riconoscimento dei territori controllati dalla Russia, tra cui Crimea, Kherson, Zaporizhzhia, “Repubblica Popolare di Donetsk” e “Repubblica Popolare di Luhansk” come territorio russo, ripristino dell’importanza della cultura, della lingua e della Chiesa russa e ritorno ai termini dell’accordo di Istanbul, una serie di bozze di proposte di pace negoziate tra Ucraina e Russia nel marzo 2022, che includevano discussioni sulla neutralità dell’Ucraina, garanzie di sicurezza e limitazioni al suo esercito in cambio del ritiro delle truppe russe e ovviamente il no all’ingresso nella Nato.