L a tregua di 4 giorni tra Israele e Hamas è entrata in vigore questa mattina, nel pomeriggio l’inizio dello scambio di prigionieri

L’accordo è entrato in vigore alle 7 ora locale, le 6 in Italia. e prevede una tregua di 4 giorni e il rilascio di 50 ostaggi israeliani in cambio di 150 prigionieri palestinesi

Il cessate il fuoco di 4 giorni tra Israele e Hamas nella Striscia di Gaza è entrato in vigore all’alba di questa mattina e dovrebbe portare al rilascio di 13 ostaggi israeliani (tra donne e bambini) intorno alle 16 e subito dopo il rilascio di 39 prigionieri palestinesi.

Circa due ore prima che la tregua entrasse in vigore, il direttore generale del ministero della Sanità di Hamas, Mounir Al-Bursh, ha detto all’Afp che i soldati israeliani stavano “conducendo un raid in un ospedale indonesiano” dove sono ancora in cura 200 pazienti. Una donna sarebbe stata uccisa. Gli attacchi dell’Idf si sono verificati inoltre nei campi profughi di Jabalia, Nuseirat e al-Maghazi nel nord di Gaza.

Hamas ha confermato “la completa cessazione delle attività militari” per quattro giorni, durante i quali verranno rilasciati 50 ostaggi, in cambio del rilascio di 150 prigionieri palestinesi. Una fonte della sicurezza egiziana ha detto all’Afp che una delegazione della sicurezza egiziana sarà presente a Gerusalemme e Ramallah per garantire il “rispetto della lista” dei prigionieri palestinesi rilasciati.

Funzionari della sicurezza israeliani, accompagnati da personale della Croce Rossa e agenti egiziani, saranno schierati nella “sala egiziana” del valico di frontiera di Rafah per ricevere gli ostaggi rilasciati da Gaza che poi voleranno da li’ all’aeroporto di al-Arish in Israele, secondo quanto riferito da questa fonte.

L'accordo è appeso ad un filo e basta un piccolo incidente per farlo saltare, un segnale è rappresentato da quanti successo subito dopo l'inizio della pausa umanitaria, quando un razzo sparato da Gaza è stato intercettato dall'esercito israeliano, che a sua volta circa due ore prima che la tregua entrasse in vigore, ha fatto esplodere prima della tregua un tunnel scavato sotto l'ospedale Shifa.