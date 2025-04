La 22enne scomparsa a Roma è stata trovata morta: il corpo era in una valigia. Fermato l’ex fidanzato

La 22enne Ilaria Sula, scomparsa lo scorso 25 marzo dall’abitazione dove viveva nel quartiere Furio Camillo, a Roma è stato ritrovata morta all’alba q uesta mattina

Il corpo era all’interno di un valigione ritrovato in un’area boschiva in fondo a un dirupo nei pressi del Comune di Poli, a sud-est della capitale. Dalle prime rivelazioni sembrerebbe essere stata uccisa a coltellate. La polizia ha fermato l’ex fidanzato della ragazza, un giovane di 23 anni di origini filippine, con l’accusa di omicidio volontario e occultamento di cadavere. Secondo gli inquirenti avrebbe ucciso la ragazza accoltellandola in un appartamento della Capitale per poi sbarazzarsi del corpo dopo averlo chiuso in una valigia.

Le indagini degli investigatori della polizia di Stato della squadra mobile di Roma e del commissariato San Lorenzo si sono concentrate fin da subito sul filippino. I pm, coordinati dal procuratore aggiunto, Giuseppe Cascini, lo stanno interrogando negli uffici della Questura.

Secondo le prime indagini, il 25 marzo Ilaria è uscita dall’abitazione romana che condivideva con alcuni coinquilini non facendovi più ritorno. Dal suo cellulare qualcuno aveva risposto ai messaggi, ma alle amiche che hanno dato l’allarme, insieme ai genitori, non sembra che a rispondere fosse stata Ilaria.

Sarebbe stata anche l’analisi dei tabulati e delle celle telefoniche a incastrare l’ex fidanzato di Ilaria, un 23enne di origini filippine, che lo avrebbe utilizzato anche per postare storie sul profilo social della giovane scomparsa.

Il corpo di Ilaria Sula è stato portato all’Istituto di Medicina Legale dell’Università La Sapienza, sul quale, per disposizione dei pm sarà effettuata l’autopsia.

Ilaria Sula, originaria di Terni, dove risiede la famiglia, era una studentessa dell’università La Sapienza di Roma, dove frequentava la triennale di Statistica. Laconico il commento della Rettrice de La Sapienza Antonella Polimeni: “Purtroppo, Ilaria è stata ritrovata senza vita. Un atroce e brutale femminicidio che ci lascia senza parole e con il cuore spezzato. In questo momento di dolore ci stringiamo attorno alla famiglia della nostra studentessa, ai suoi affetti più cari e all’intera comunità studentesca della Sapienza, che nei giorni scorsi si è unita in una ricerca disperata”, ha scritto sui social la rettrice dell’Università Roma La Sapienza.

Pubblicità Pubblicità