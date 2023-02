La CIA a Putin: “Piano di pace Usa con 20% dell’Ucraina a Russia” ma da Washington smentiscono

Secondo i media americani, la Cia avrebbe offerto a Putin un “Piano di pace che darebbe il 20% dell’Ucraina alla Russia”, ma da Washington al momento smentiscono

L’ipotesi che avrà fatto “imbestialire” il presidente Zelenssky, che rivuole anche la Crimea, è stata pubblicata sulle pagine di Newsweek che cita il quotidiano svizzero-tedesco Neue Zürcher Zeitung (NZZ), Secondo il quotidiano, William Burns, attualmente a capo della Cia, per porre fine alla guerra, avrebbe offerto a Putin un quinto del territorio ucraino, pari circa alle dimensioni del Donbass. La Casa Bianca ha però smentito, ma la storia della geografia mondiale insegna che in tutte le guerre nelle quali gli Usa sono stati coinvolti direttamente o indirettamente, la “regia” della Cia ha avuto sempre un ruolo di primo piano.

Inoltre dopo le elezioni di medio termine, che hanno dato ai Repubblicani la maggioranza, le voci che vogliano un disimpegno americano da questa guerra mettono in discussione eventuali voti per l’approvazione di nuovi aiuti a Kiev. Ed infatti puntuale ieri sulla questione è intervenuto Donald Trump: “Washington dovrebbe negoziare una soluzione pacifica del conflitto in Ucraina e adottare un approccio moderato alla questione delle forniture di armi a Kiev”, ha detto l’ex presidente americano, in un’intervista, aggiungendo: “Dobbiamo negoziare la pace”, in riferimento alla possibilità di forniture statunitensi all’Ucraina di aerei da combattimento F-16.