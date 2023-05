La Cia con un video su Telegram vuole “arruolare spie russe” e Mosca e pronta a fare entrare in azione le contro spie

La Cia ha lanciato un video su Telegram per “arruolare spie russe” e Mosca e pronta a fare entrare in azione le contro spie che fanno il doppio gioco per fornire informazioni sbagliate

La Cia statunitense sembra essere ridotta maluccio, se per reclutare spie si è affidata ad un video su Telegram, lontana parente di quell’agenzia che il film “Spy Game”del 2001, con Robert Redford e Brad Pitt, diretti da Tony Scott, ne descriveva gesta eroiche. Ed infatti la Cia ai giorni nostri per convincere i russi a tradire il loro paese e svelarne i segreti, si è affidata ad un video postato su Telegram rivolto alle persone “deluse dal Presidente Vladimir Putin”, che secondo gli stessi sondaggi americani sarebbero davvero pochini.

Il video, dai toni emotivi, suggerisce che le persone possono agire per migliorare la situazione del Paese consegnando informazioni alla Cia e rimanendo russi patriottici. Il video fornisce istruzioni testuali per l’utilizzo di un browser Tor per accedere al “deep web” e agli strumenti di crittografia con cui la Cia garantisce la propria protezione. Una visione tutta a stelle e strisce della realtà che nulla ha a che vedere con la mentalità dei russi.

“La Cia vuole sapere la verità sulla Russia e sta cercando persone affidabili che possano dirci questa verità”, scrive l’agenzia, indicando anche il target delle persone che interessano, quali operatori dell’intelligence, della diplomazia, della scienza, della tecnologia, oltre a tutti i tipi di informazioni, comprese quelle politiche ed economiche.

Il video è stato postato su Telegram perché è il principale mezzo russo per diffondere e ottenere informazioni e notizie, dalla politica alla stessa guerra in Ucraina. “Il nostro obiettivo e’ fornire mezzi il piu’ possibile sicuri per contattarci”, ha dichiarato il funzionario a condizione di anonimato, che però non ha previsto che proprio per il fatto che il mezzo è controllato dai colleghi russi dell’FSF difficilmente qualcosa sfugge, tant è che sul social già girano post che prevedono che Mosca è pronta a fare entrare in azione false spie per dare agli americani informazioni sbagliate… insomma il solito gioco di spie che fanno il doppio gioco.