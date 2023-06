Kadyrov ha mostrato i nuovissimi veicoli corazzati Shaanxi Baojii Tiger 4×4 di fabbricazione cinese in uso ad una delle unità cecene

Mezzi cinesi al servizio di Mosca, la cosa non stupisce, ma è la prima volta che appaiono in mondo tanto “disinvolto” dall’inizio dell’operazione speciale. Fino ad ora infatti non si aveva notizia di armi e mezzi cinesi impiegati ufficialmente dalle forze russe, adesso il dubbio è fugato da un video del leader ceceno Ramzan Kadyrov.

“La questione del materiale e delle attrezzature tecniche delle unità cecene che partecipano all’Operazione militare speciale è per noi una delle massime priorità. A questo proposito, acquistiamo regolarmente equipaggiamento militare, con l’aiuto del quale i nostri combattenti risolvono i loro compiti in modo molto efficace.

Ieri ho verificato personalmente la qualità e le capacità di un nuovo lotto di equipaggiamento militare, che comprende un centinaio di camioncini, mezzi corazzati, auto blindate e camion. Oltre a un elevato grado di protezione dell’equipaggio, i veicoli corazzati si distinguono per l’elevata controllabilità, manovrabilità e facilità d’uso.

Dall’inizio dell’operazione militare speciale, abbiamo acquistato oltre mille unità di equipaggiamento militare per i nostri soldati, inclusi 128 veicoli blindati.” Ha scritto il leader ceceno Ramzan Kadyrov su Telegram.