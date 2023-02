La Cina ha chiesto agli Stati Uniti di restituire i detriti del pallone “spia” abbattuto

La Cina rivuole indietro il presunto pallone spia e lancia un monito: “Il governo cinese continuerà a proteggere i suoi legittimi diritti e interessi”



Il governo cinese ha chiesto agli Stati Uniti di restituire i frammenti del pallone “meteorologico” – così definito dalle autorità di Pechino – abbattuto lo scorso fine settimana su ordine diretto del Presidente Joe Biden.

La notizia della richiesta arriva oggi dal portavoce del ministero degli Esteri cinese Mao Ning, che ha dichiarato: “Questo pallone non appartiene agli Stati Uniti, appartiene alla Repubblica popolare cinese. Il governo cinese continuerà a proteggere i suoi legittimi diritti e interessi”. Il diplomatico cinese ha poi ribadito che il pallone era destinato esclusivamente a scopi civili e che non rappresentava una minaccia per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti.

Continua dunque la polemica tra Washington e Pechino sul pallone, spia per gli americani, meteorologico per i cinesi.