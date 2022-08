La Cina investe mille miliardi di yuan nella ripresa e nei rapporti commerciali con la Russia

Pechino ha varato un pacchetto di misure a sostegno dell’economia prevede investimenti strutturali per oltre 300 miliardi di yuan, accanto ad altri 200 miliardi di bond speciali per sussidi all’agricoltura e altri 500 miliardi per stimolare i consumi.

La portavoce del ministero del Commercio cinese, Shu Jueting ha inoltre dichiarato che la Cina intensifica le relazioni economiche e commerciali con la Russia 3 lo slancio di crescita mantenuto dall’inizio dell’anno nei rapporto commerciali con Mosca, assicura che Pechino continuerà “a promuovere i normali scambi, mantenere la stabilità delle catene industriali e di approvvigionamento, e creare nuovi punti di crescita come l’economia digitale, lo sviluppo verde, e la biomedicina”.

L’invasione dell’Ucraina da parte dei soldati di Mosca e le sanzioni occidentali alla Russia non hanno fermato la cooperazione tra Cina Russia, soprattutto nel settore energetico: a luglio, la Russia si è confermata per il terzo mese consecutivo il primo esportatore di greggio verso la Cina a scapito dell’Arabia Saudita, a quota 1,68 milioni di barili al giorno, con un aumento del 7,6% rispetto a luglio 2021.