La Cina sta costruendo un centro militare più grande del Pentagono in grado di proteggere da guerra nucleare

Il complesso chiamato “Beijing Military City” molto più grande del quartiere generale della Difesa degli Stati Uniti, è in costruzione a 30 chilometri da Pechino e fungerà da centro decisionale per l’esercito e sarà a prova di guerra nucleare

Lo rivelano al Financial Times alcuni ex funzionari americani. Dalle immagini satellitari ottenute dal quotidiano economico-finanziario britannico e attualmente esaminate dall’intelligence statunitense, si vede un cantiere di oltre 6 km quadrati a sud ovest di Pechino, con buche profonde per ospitare bunker anti-bomba rinforzati per proteggere i leader, anche in caso di guerra nucleare.

Tre fonti affermano che alcuni analisti dell’intelligence hanno soprannominato il progetto “Beijing Military City”. La costruzione principale è iniziata a metà del 2024 e si prevede che il complesso verrà ultimato nel 2027. Secondo l’intelligence statunitense, il presidente Xi Jinping ha anche ordinato all’Esercito Popolare di Liberazione (Pla) di sviluppare la capacità di attaccare Taiwan entro quella data.

Il Pla sta inoltre rapidamente espandendo il suo arsenale di armi nucleari e gli esperti militari ritengono che la mancanza di integrazione del Pla sia tra le sue maggiori debolezze rispetto alle forze armate statunitensi. “Se confermato, questo nuovo bunker di comando sotterraneo – spiega al Financial Times Dennis Wilder, ex capo dell’analisi della Cina per la Cia – segnala l’intenzione di Pechino di costruire non solo una forza convenzionale di livello mondiale, ma anche una capacità avanzata di combattimento nucleare”.

Il direttore dell’intelligence nazionale, che supervisiona la comunità di intelligence statunitense, non ha rilasciato dichiarazioni sul progetto. L’ambasciata cinese a Washington ha affermato di “non essere a conoscenza dei dettagli”, ma ha ribadito che la Cina è “impegnata in un percorso di sviluppo pacifico e in una politica di difesa di natura difensiva”.