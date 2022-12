La Commissione Giustizia del Senato sospende fino al 30 giugno la multa di 100 euro per i non vaccinati

La Commissione Giustizia del Senato ha approvato l’emendamento della Lega che sospende fino al 30 giugno le sanzioni per chi non ha adempiuto agli obblighi vaccinali

La commissione Giustizia del Senato è intervenuta sulle norme anti Covid approvando un emendamento dalla Lega che sospende fino al 30 giugno del 2023 la sanzione da 100 euro per chi non si è vaccinato: “le attività e i procedimenti di irrogazione della sanzione” per chi non ha adempiuto agli obblighi vaccinali. La vicesegretario nazionale di Azione Mariastella Gelmini ha contestato il provvedimento definendolo vergognoso: “Alla fine la sanatoria per i no vax è arrivata: se qualcuno aveva dubbi sullo sconcertante revisionismo sui vaccini da parte di questo esecutivo, oggi si dovrà convincere. Una vergogna ed un insulto a chi si è responsabilmente vaccinato per tutelare se stesso e gli altri”.

L’emendamento della Lega, riguarda sanzione da 100 euro, introdotta a inizio del 2022 per sostenere e rilanciare la campagna vaccinale, si applica agli ultracinquantenni che dall’8 gennaio scorso fino al 15 giugno non si erano vaccinati. Sanzione che va anche a medici e operatori sanitari, lavoratori impiegati in strutture residenziali, socioassistenziali e sociosanitarie, o ancora al personale della scuola, del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale, degli istituti penitenziari, delle università, che, sempre alla data del 15 giugno 2022, non avevano iniziato il ciclo vaccinale primario, che non avevano ancora effettuato la seconda dose di completamento del ciclo vaccinale primario, nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti dal ministero della Salute o che non avevano effettuato la dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale (dose booster) entro i termini di validità del green pass. La platea di chi non è in regola è composta da 1,9 milioni di persone.