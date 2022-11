La Corea del Nord fa alzare in volo 180 jet in risposta alle esercitazioni militari congiunte tra Seul e gli Usa

Tensione alle stelle tra le due Coree, Pyongyang fa alzare in volo 180 Mig 29 e Seul risponde facendo decollare 80 F-35 Stealth

L’escalation militare tra le due Coree non si arresta, Pyongyang in pochi giorni ha eseguito una serie di test missilistici mentre Seul è impegnata in esercitazioni aeree congiunte su larga scala con gli Stati Uniti, operazioni che hanno irritato i nordcoreani che ieri hanno fatto alzare in volo oltre 180 aerei da combattimento che hanno operato “in varie località”, sia sul territorio a nord del confine con la Corea del Sud, sia sopra i mari. I caccia hanno volato anche nei pressi della Tactical Action Line, linea virtuale fissata da Seul in una zona tra i 20 e i 50 chilometri a nord del confine tra le due Coree, creata per darsi il tempo di reagire a eventuali provocazioni nordcoreane.

Immediata è arrivata la risposta di Seul che ha annunciato di aver fatto alzare in volo 80 caccia, tra cui gli F35As : “L’esercito sud-coreano sta mantenendo una ferma posizione di prontezza per ulteriori provocazioni”, si legge nella nota del Comando Congiunto sud-coreano, “monitorando da vicino gli sviluppi correlati dell’esercito nordcoreano nell’ambito di una stretta cooperazione con gli Stati Uniti”.