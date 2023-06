La Corte europea dei diritti umani boccia i ricorsi delle coppie dello stesso sesso sulle mancate trascrizioni all’anagrafe

“Il desiderio delle coppie di veder riconosciuto un legame tra i bambini e i loro genitori intenzionali non si è scontrato con un’impossibilità generale e assoluta, dal momento che avevano a disposizione l’opzione dell’adozione e non l’avevano utilizzata”



Queste le motivazioni con le quali i giudici di Strasburgo della Corte europea dei diritti umani hanno bocciato i ricorsi delle coppie dello stesso sesso sulle mancate trascrizioni all’anagrafe.

La sentenza di oggi è una doccia gelata sulla questione delle trascrizioni dopo l’impugnazione da parte della procura di Padova di 33 atti di nascita di bambini e bambine con due mamme. La sentenza inoltre fa sue le motivazioni del governo, che con la ministra Roccella, ha indicato nelle adozione la strada per essere genitori, posizione non condivisa e dalle famiglie arcobaleno che dicono che loro sono già genitori.

Ma oggi la decisione da Strasburgo della Corte europea dei diritti umani che ha dichiarato inammissibili una serie di ricorsi contro l’Italia di coppie dello stesso sesso che chiedevano di condannare il Paese perché non permette di trascrivere all’anagrafe gli atti di nascita legalmente riconosciuti all’estero per bambini nati usando la gestazione per altri (maternità surrogata), blocca sul nascere qualsiasi tentativo di ricorso.

La stessa decisione è stata presa anche per il ricorso di una coppia eterosessuale. Alla Cedu, istituita nel 1959 dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali del 1950, aderiscono tutti i membri del Consiglio d’Europa, mentre l’organo giurisdizionale della Unione europea è la Corte di Giustizia. La Corte in una nota ha spiegato le ragioni della sua decisione: “Il desiderio delle coppie di veder riconosciuto un legame tra i bambini e i loro genitori intenzionali non si è scontrato con un’impossibilità generale e assoluta, dal momento che avevano a disposizione l’opzione dell’adozione e non l’avevano utilizzata”