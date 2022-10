La crisi energetica d’Europa causata da sanzioni a Russia arricchisce l’industria navale cinese

I cantieri navali cinesi lavorano 24h al giorno per costruire navi trasporto gas per l’Europa

Il Global Times – quotidiano in lingua inglese del Partito Comunista Cinese – ha scritto un articolo oggi spiegando che i costruttori navali cinesi – che rappresentano una quota di mercato globale di circa il 50% – stanno lavorando 24 ore su 24 per fornire i “tanto necessari” vettori di gas naturale liquefatto (GNL), spinti dalla domanda in forte espansione dall’Europa che si affretta ad aumentare lo stoccaggio di gas naturale.

“A causa del danneggiamento del gasdotto Nord Stream e del conflitto in corso tra Russia e Ucraina, le forniture di gas in Europa sono scarse” scrive il quotidiano del Partito Comunista Cinese, che spiega che in risposta, negli ultimi tempi gli ordini per le navi di trasporto GNL hanno registrato una crescita a due cifre, con alcuni importanti costruttori navali cinesi che hanno riportato ordini arretrati che si estendono fino al 2026.

Un cantiere navale con sede a Shanghai sta utilizzando il 100% della sua capacità portuale e ha ordini in mano fino al 2026, anche se ora sta lavorando su 18 grandi navi 24 ore su 24, secondo i media.

Hudong-Zhonghua Shipbuilding (Group) Co, un costruttore navale sotto CSSC, sta lavorando 24 ore su 24 per costruire enormi navi da trasporto GNL. Un dipendente ha affermato che gli ordini sono in aumento e sei navi sono in produzione. I dipendenti lavorano su due turni e il cantiere funziona a pieno regime.

L’Europa è il terzo consumatore mondiale di GNL, facendo molto affidamento sulle importazioni che arrivano tramite gasdotti e vettori di GNL. Mentre la crisi energetica europea continua ad aggravarsi, i commercianti di energia europei cercano ovunque vettori di GNL.

Un dipendente della China State Shipbuilding Co ha affermato che fino al 12 ottobre il costruttore navale di livello mondiale aveva ricevuto 139 ordini per grandi navi a GNL. Hudong-Zhonghua Shipbuilding (Group) Co ha ordini per la consegna di 33 navi GNL di grande capacità, di cui 26 nuove quest’anno, e molti altri progetti sono in fase di negoziazione. Jiangnan Shipyard (Group) Co della China State Shipbuilding Co (CSSC) ha recentemente consegnato una nuova nave GNL da 30.000 metri cubi per l’armatore olandese Anthony Veder.

“I paesi in Europa e in Asia sono i principali mercati per i costruttori navali cinesi per i loro standard elevati e il conflitto Russia-Ucraina ha intensificato la tendenza”, ha detto domenica al Global Times Chen Daxi, vicepresidente della Zhejiang Shipbuilding Engineering Society. Chen ha affermato che il settore cantieristico cinese è leader nel mondo, principalmente grazie alla sua tecnologia avanzata e alla sua capacità di produzione.

Nei primi otto mesi, il volume di completamento della costruzione navale cinese ha raggiunto il 45,4% del mercato mondiale e i nuovi ordini nelle mani dei costruttori navali cinesi rappresentano il 50,6% della quota di mercato mondiale, ha affermato la China Association of the National Shipbuilding Industry.

La domanda di navi GNL ha anche fatto aumentare le tariffe per le navi che già operano. La tariffa giornaliera per una nave GNL da 174.000 metri cubi nella regione atlantica è balzata da $ 74.000 all’inizio di agosto a $ 397.000 ora, un record.