La fregata russa Admiral Gorshkov armata di missili Zircon nell’Oceano Atlantico: “USA a distanza di tiro”

La fregata della Marina Militare russa Admiral Gorshkov armata dei missili ipersonici Zircon – i primi al mondo di questo tipo, “impossibili da abbattare” per Mosca – è stata avvistata nell’Oceano Atlantico – in acque internazionali – “a una distanza di tiro” secondo gli esperti, dalla costa degli Stati Uniti.

I missili Zircon, con gittata utile di oltre 1000 km, sono in grado di volare ad una velocità pari a Mach 8 cosa che permette al missile di risultare praticamente invisibile ai radar, dato che l’attrito generato dalla velocità crea attorno al corpo del missile una nuvola di plasma in grado di assorbire le onde elettromagnetiche dei sistemi di tracciamento e rilevamento.

The Russian ship should have participated in an exercise in South Africa before heading to the Mediterranean but unexpectedly she is now sailing west in the Atlantic about 1,200 nautical miles from the US coast#NATO #Russia https://t.co/kGXjUPvvUQ

— Itamilradar (@ItaMilRadar) January 22, 2023