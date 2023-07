La Germania dice no all’invio di missili a lungo raggio a Kiev, Ministro Difesa tedesco: “non forniremo i Taurus”

“Se i singoli partner lo fanno, è una loro decisione sovrana. Non abbiamo intenzione di cambiare la nostra posizione”

Lo ha detto il ministro della difesa tedesco Boris Pistorius a Vilnius a margine del vertice Nato, come riporta Handelsblatt, che ha confermato il ‘no’ del governo tedesco alla consegna missili da crociera Taurus all’Ucraina.

Pistorius ha aggiunto di non vedere spazio per le critiche alla Germania, che ora è il secondo più grande sostenitore dell’Ucraina dopo gli Stati Uniti. “La difesa aerea dell’Ucraina sarebbe impensabile senza di noi”, ha detto ancora il ministro tedesco. L’Ucraina richiede missili da crociera di tipo Taurus da Berlino per poter attaccare le posizioni delle forze armate russe molto dietro la linea del fronte. Il governo federale è riluttante a farlo perché i missili potrebbero raggiungere anche il territorio russo.