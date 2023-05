La Gran Bretagna consegna a Kiev missili a lungo raggio. Mosca: “fatto fortemente negativo che richiede risposta adeguata”

Londra ha consegnato missili da crociera a lungo raggio Storm Shadow all’Ucraina in vista della prevista controffensiva, la reazione del Cremlino non si è fatta attendere ed ha preannunciato una risposta adeguata

Secondo quanto riporta la Cnn, che cita alti funzionari occidentali, gli inglesi avrebbero consegnato a Kiev missili Storm Shadow che hanno la capacità di colpire in profondità il territorio controllato dalla Russia nell’Ucraina orientale, ma il dubbio che gli uomini di Zelensky possano usarli contro il territorio russo è forte. Un funzionario occidentale ha però subito dichiarato alla Cnn che il Regno Unito ha ricevuto garanzie dal governo ucraino che questi missili saranno utilizzati solo all’interno del territorio sovrano ucraino e non in Russia.

Purtroppo queste garanzie restano sulla carta e questo in considerazione degli attentati compiuti dagli ucraini in Russia ed in Crimea e va da se che se uno di questi missili toccasse il suolo russo la risposta sarebbe imprevedibile.

Previsioni non fantasiose, ma confermate dal portavoce del Cremlino Dmitrij Peskov, che citato dalla Tass ha detto: “risponderemo ai missili a lungo raggio a Kiev”. Le forniture di missili a lungo raggio all’Ucraina sono uno sviluppo “fortemente negativo” e richiederanno “una risposta adeguata” da parte delle forze armate russe.